فيديو: "تنمّر خلف قناع الفكاهة".. ترامب يسخر من "تأتأة" بايدن ويثير سخطاً عارماً

بقلم: يورونيوز

اتُهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"التنمر" على الرئيس الحالي جو بايدن، بعد إثارته للسخرية خلال تجمع انتخابي في روما بولاية جورجيا، السبت 9 مارس/آذار 2024.

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وقد اعتاد الأمريكيون على سخرية ترامب من بايدن، إلاّ أنّ هذه المرة تخطى جميع الحدود، حيث سخر ترامب من تلعثم خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، بشكل وُصف بالمهين.

وحصد الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، ملايين المشاهدات وفسره كثيرون على أنه تنمر واضح، بل سخرية ممن يعانون التأتأة، وهم كثر لاسيما الأطفال منهم.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على سخرية ترامب من بايدن قائلة: "على مدار ما يقرب من ساعتين، وجه ترامب هجمات شخصية حادة على الصحة العقلية والجسدية للسيد بايدن، وأعاد إحياء سلسلة من المظالم ضد المعارضين السياسيين والمدعين العامين والمديرين التنفيذيين للتلفزيون".

كما أضافت الصحيفة أن المرشح الجمهوري المحتمل "استخدم لغة تحريضية لإثارة المخاوف بشأن الهجرة، ووصف الصحافة بأنها "مجرمة"، وكرر ادعاءه الكاذب بأن "انتخابات 2020 سُرقت منه".

وأعاد هذا الموقف فيديو للرئيس الحالي إلى الأذهان، وهو يعود إلى عام 2020، حيث ظهر بايدن وهو يحتضن الطفل برايدن هارينغتون، الذي يعاني من التلعثم والتأتأة.

وقال تي كيني فاونتن، الأستاذ المشارك في جامعة فيرجينيا الذي يدرس الخطاب السياسي وكان يعاني من التأتأة عندما كان طفلاً، إن "ترامب استخدم ولا يزال إعاقة بايدن كسلاح لدعم وجهة نظره حول كفاءته إلا أنه انتهك كافة الأعراف الاجتماعية بتصرفه هذا لجذب المؤيدين وإثارة حماسة ناخبيه".

كما اعتبر، في حديث له صحيفة مع صحيفة واشنطن بوست، أنّ ما قام به "شكل من أشكال التجرد من الإنسانية خلف قناع من الفكاهة.. بل يعزز فكرة أن ترامب وأتباعه ينتمون إلى مجموعة معينة، وأن أولئك الذين ينتقدونهم ليسوا مخطئين فحسب، بل ضعفاء".