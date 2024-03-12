نتنياهو: اتخذنا إجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الأمر الذي لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه "سيضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

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وتعهد نتنياهو بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة رفح بجنوب القطاع، حيث لجأ نصف سكان غزة، ومواصلة القتال حتى يتم تفكيك حماس وإعادة جميع الأسرى الذين تحتجزهم.

وأضاف "سننهي المهمة في رفح بينما نمكن السكان المدنيين من الابتعاد عن الأذى."

وقال نتنياهو: "لقد اتخذنا إجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى وهو ما لم يحدثه أي جيش آخر في التاريخ".

كما رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إنه يعتقد أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها" في نهجه تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، التي دخلت الآن شهرها السادس.

وقال نتنياهو "لأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول هذا. لا يمكنك القول إنك تؤيد حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها ثم تعارض إسرائيل عندما تمارس هذا الحق".