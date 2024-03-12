شاهد: حرائق هائلة بعد استهداف مسيرات أوكرانية مستودعي وقود في روسيا

بقلم: يورونيوز

شنت أوكرانيا سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة على روسيا يوم الثلاثاء، استهدفت على وجه الخصوص منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد، وتسبّبت باندلاع حرائق في مواقع للطاقة.

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وقال حاكم المنطقة غليب نيكيتين إن طائرة أوكرانية بدون طيار ضربت مصفاة نفط يوم الثلاثاء في منطقة نيجني نوفغورود، مما أدى إلى نشوب حريق.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نيرانا كثيفة ودخانا يتصاعد في المنطقة.

وأفاد غليب بأن مجمعاً للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام: "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط".

ولم يتم ذكر تفاصيل الأضرار الناجمة عن الحريق، ويشار إلى أنّ الهجوم الذي وقع في منطقة داخل روسيا، يبعد حوالي 775 كيلومترا (480 ميلاً) من الحدود الأوكرانية.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تعتبر هذه الهجمات الأعنف من بين تلك التي طالت الأراضي الروسية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكّنت خلال ليل الإثنين الثلاثاء من تدمير 25 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينها اثنتان في أجواء منطقة موسكو، وواحدة في كل من بريانسك ولينينغراد، و11 في كل من بيلغورود وكورسك.

وقد طالت هجمات كييف أيضا مناطق بعيدة نسبيا عن الحدود، اذ أفادت جهات رسمية عن تسجيل هجمات في مدينة أوريول الواقعة على مسافة 160 كلم من الحدود، وكستوفو الواقعة على مسافة 450 كلم شرق العاصمة الروسية.