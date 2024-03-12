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شاهد: لحظة تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 15 شخصاً

لحظة اشتعال النيران في طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 خارج إيفانوفو، روسيا.
لحظة اشتعال النيران في طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 خارج إيفانوفو، روسيا. Copyright AP/VALIDATED UGC VIA IVANOVO NOVOSTI TELEGRAM CHANNEL
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً تحطمت الثلاثاء أثناء إقلاعها من قاعدة جوية في غرب روسيا.

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وأضافت أن الطائرة من طراز "إيل-76" وعلى متنها طاقم مكون من ثمانية أفراد وسبعة ركاب تحطمت في منطقة إيفانوفو. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ناجين.

وقدم حاكم إيفانوفو ستانيسلاف فوسكريسينسكي تعازيه لأسر الضحايا، مُعلناً عدم حدوث أضرار على الأرض.

وذكر بيان الوزارة أن حريق المحرك أثناء الإقلاع هو السبب المحتمل لحادث التحطم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن حريقاً في المحرك أثناء الإقلاع هو السبب المحتمل لتحطم الطائرة، وأضافت أن فريقاً من المحققين توجه إلى إيفانوفو لإجراء تحقيق.

وبثت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر الطائرة وهي تتجه للأسفل مع اشتعال النار في أحد محركاتها على الأقل.

والطائرة " إيل-76 " ذات الأربعة محركات هي طائرة نقل ثقيلة دخلت الخدمة منذ السبعينيات مع القوات الجوية السوفيتية ثم الروسية.

وجاء تحطم الطائرة الثلاثاء في اليوم الذي أبلغت فيه وزارة الدفاع عن عشرات الهجمات على روسيا بطائرات بدون طيار أوكرانية. 

وسبق أن ضربت طائرات بدون طيار أوكرانية بعض القواعد الجوية العسكرية في عمق روسيا.

وأشار الخبراء العسكريون إلى أنه مع زيادة عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية بشكل حاد خلال القتال في أوكرانيا، زادت حوادث التحطم أيضاً.

المصادر الإضافية • أ ب

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