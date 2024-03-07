شاهد: بوتين يقود نموذج لطائرة حربية خلال زيارة مدرسة طيران في روسيا

بقلم: يورونيوز

جلس الرئيس الروسي فلايديمير بوتين اليوم الخميس داخل قمرة القيادة بنموذج يحاكي طائرة مقاتلة.

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وصورت العدسات الرئيس الروسي داخل الطائرة خلال زيارة قام بها لمدرسة الطيران العسكري في مدينة كراسنودار.

وكان بوتين قد قاد طائرة من طرازTu-160 منذ أسبوعين.

وقال بوتين في اجتماع مع خريجات المدرسة إن الصعود لقمرة النموذج اليوم الأربعاء لم يكن مخططاً له مسبقاً وذلك لأن وزارة الدفاع الروسية لم تنشر الطائرة رسمياً بعد.

وقال للطالبات السابقات في الاجتماع قبل أن يقدم لهن الزهور: "عندما أتينا إلى المصنع وقمنا بزيارته، قال كبير الطيارين إننا مستعدون، ويمكننا أن نحلق في الهواء خلال ساعتين. أقترح عليكن المحاولة".