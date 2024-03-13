"أرقام صادمة".. عدد أطفال غزة الذين قتلوا خلال أشهر يفوق عددهم خلال 4 أعوام من النزاعات بالعالم

بقلم: يورونيوز

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، يوم الثلاثاء، أن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في غزة، يفوق عدد الذين قضوا على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

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وقال لازاريني في منشور عبر منصة إكس: "أمر مذهل. عدد الأطفال الذين أُحصي قتلهم في أربعة أشهر فقط في غزة، يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا على مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم".

واعتمد لازاريني في منشوره على إحصائيات الأمم المتحدة كمصدر للأرقام، والتي تشير إلى أنّ 12,193 طفلاً قُتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022

أمّا في غزة، فبين تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ونهاية شباط/ فبراير، تشير الأرقام إلى أنّ أكثر من 12 ألف و300 طفل قتلوا في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وندّد المفوض العام لـ"الأونروا" بالحرب على غزة قائلاً: "هذه الحرب هي حرب على الأطفال. إنها حرب على طفولتهم ومستقبلهم".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تسبب الهجوم البري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة بمقتل 31184 فلسطينياً وجرح 72889، غالبيتهم (72%) من الأطفال والنساء.