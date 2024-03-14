شاهد: المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا تستمر لليوم الثالث

بقلم: يورونيوز

انطلقت الثلاثاء مناورات عسكرية بحرية جمعت القوات الروسية والإيرانية والصينية بالقرب من خليج عُمان، على أن تستمر حتى يوم غد الجمعة.

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وأعلنت إيران وروسيا والصين، الاثنين، أنها ستجري تدريبات مشتركة تحت اسم "حزام الأمن البحري - 2024" خلال الفترة من 11 إلى 15 آذار/ مارس الجاري بالقرب من خليج عُمان، وأشارت إلى أن هدفها هو "العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن مجموعة من سفنها الحربية وصلت إلى إيران للمشاركة في تدريبات مع بكين وطهران في خليج عُمان وبحر العرب.

وذكرت الوزارة الروسية، أن التدريبات المشتركة "ستشارك فيها سفن حربية وطائرات"، لافتةً إلى أن "الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عُمان في بحر العرب، والغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري".

وأوضحت الوزارة أن "المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي (فارياج) من أسطولها للمحيط الهادي"، مشيرة إلى أن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب إفريقيا سيتواجدون كمراقبين.

بدورها، بيّنت وزارة الدفاع الصينية في بيان أن التدريبات تهدف إلى "الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك"، لافتة إلى أنها "سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات".

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أن هذه المناورات "تشارك فيها الوحدات العائمة والطيران التابعة لبحرية الإيرانية، والوحدات العائمة للصين وروسيا، كما يشارك في هذه المناورات مندوبون من دول عمان وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وجنوب أفريقيا".

واعتبرت أن "الغرض من إجراء هذه المناورات هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة"، و"توسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة" و"إظهار حسن النية"، و"قدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري"، و"خلق مجتمع بحري ذو مستقبل مشترك".

وتشمل الأهداف الأخرى لهذه "المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية"، و"مكافحة القرصنة والإرهاب البحري"، و"الإجراءات الإنسانية"، و"تبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري"، و"تبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية"، بحسب وكالة "تسنيم".