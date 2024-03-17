إيران: توقيع صفقات نفطية ضخمة بقيمة 13 مليار دولار لرفع الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً

بقلم: يورونيوز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن الصفقات ستسهم في تطوير 6 حقوق نفط إيرانية والتي من المقرر أن تعزز الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بإيرادات سنوية تبلغ 15 مليار دولار.

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أعلنت إيران يوم الأحد عن توقيع أضخم عقود الصناعة النفطية في البلاد بقيمة 13 مليار دولار مع شركات إيرانية محلية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ووزير النفط الإيراني جواد أوجي.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن الصفقات ستسهم في تطوير 6 حقوق نفط إيرانية والتي من المقرر أن تعزز الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، مع توقعات بإيرادات سنوية تبلغ 15 مليار دولار.

وأشار أوجي إلى أن هذه الصفقات ستدعم تحقيق هدف الحكومة في تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8٪ بدعم من القطاع النفطي، بالإضافة إلى خلق 66 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيتم إنفاق 250 مليون دولار على الالتزامات الاجتماعية.

وأعلنت وكالة "إرنا" الرسمية في تقرير، أن الصفقات النفطية الجديدة التي تمت اليوم هي الأكبر خلال العقد الأخير في صناعة النفط الإيرانية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتأميم النفط.

وبحسب "إرنا"، وفقا لخطة وزارة النفط في الحكومة، فمن المقرر تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك عبر توقيع عقد تطوير هذا الحقل النفطي الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والمشترك مع العراق.

ويعد حقل آزادكان النفطي أكبر حقل نفط مشترك في إيران، ويقع في محيط حقل مجنون في العراق وعلى بعد 80 كم غرب أهواز.

تم البدء في تنفيذ خطة تطوير حقل آزادكان النفطي عن طريق حفر 185 بئراً، وتم مؤخراً إقامة حفل رسمي لتشغيل 60 بئراً بحضور اية الله رئيسي في محافظة خوزستان.