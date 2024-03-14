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الأمن والنفط.. محور لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي في بغداد

وزير الخارجية العراقي في بغداد. 2024/03/14
وزير الخارجية العراقي في بغداد. 2024/03/14 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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الأمن والنفط.. محور لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي في بغداد

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التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية في بغداد يوم الخميس. وتركزت المباحثات بين الجانبين على المسائل الأمنية، ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية. 

ورافق فيدان وزير الدفاع التركي يشار غولر ومدير جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين. وتستغرق زيارة الوفد التركي يوماً واحداً.

وجاء على موقع "كردستان24" الإخباري، أن الوفد التركي سيناقش مع المسئولين العراقيين، "ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عن طريق ميناء جيهان التركي، وضبط الحدود لمنع تحركات حزب العمال الكردستاني"، إلى جانب التحضير لزيارة الرئيس التركي إلى بغداد.

المصادر الإضافية • أ ب

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