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بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجودها للتهديد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد.

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وشدّد الرئيس الروسي في مقابلة مع وكالة الإعلام والتلفزيون الروسي، على جهوزية بلاده لخوض حرب نووية على الصعيدين العسكري والفني منوهاً بترسانتها النووية، إلاّ أنه نفى في الوقت نفسه وجود أي دوافع باتجاه حرب نووية، قائلا "ليس كل شيء يدفع باتجاهها حاليا".

واعتزم بوتين في مقابلته توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً "إذا أجرت أمريكا اختبارات نووية فقد تفعل روسيا الشيء نفسه".

وأكد أن "الترسانة النووية الروسية أكثر حداثة من أي ترسانة أخرى".

وفي تعليقه على الحرب في أوكرانيا، نفى وجود أي حاجة لاستخدام الأسلحة النووية، معلناً عن استعداده لخوض محادثات بشأن أوكرانيا لكن "شريطة أن تستند إلى الحقائق". 

وأوضح رئيس الكرملين أنه "إذا دخلت قوات أمريكية إلى أوكرانيا، فإن روسيا ستتعامل معها على أنها جهات دخيلة".

وفيما يتعلق بـ"اتفاق شرف" مع الغرب، قال بوتين إن روسيا لا تثق في أحد وتسعى للحصول على ضمانات موقعة.

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