أحدهم أشعل النار بمركز انتخابي وأخرى رمت زجاجة مولوتوف.. ناخبون روس يهاجمون مراكز وصناديق الاقتراع

بقلم: يورونيوز

مع فتح أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات الروسية التي يغيب عنها منافسون حقيقيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر البعض عن رفضهم للانتخابات "الشكلية" بطرق خاصة.

اعلان

شهدت بعض مراكز الاقتراع في روسيا، اليوم الجمعة، قيام بعض الناخبين بإتلاف أوراق الاقتراع كنوع من الاحتجاج.

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة قيام أفراد الأمن باقتياد أشخاص قام بعضهم بإلقاء قنابل بينما قام البعض الآخر بسكب سائلًا ملونًا في صناديق الاقتراع في إشارة إلى زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، الذي تعرض لهجوم في عام 2017 من قبل مهاجم قام برش مطهر أخضر في وجهه.

وفي سان بطرسبرج، ألقت امرأة زجاجة مولوتوف على سطح مدرسة تضم مركز اقتراع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إن أشخاصا سكبوا السائل الأخضر في صناديق الاقتراع في خمسة أماكن، بما في ذلك موسكو.

كما أفادت مواقع إخبارية روسية أن امرأة في موسكو أشعلت النار في أحد مراكز التصويت.

ويعاقب القانون الروسي مثل هذه الأفعال ويعتبرها تدخل في الانتخابات وقد تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا خلال مؤتمر صحفي، حيث تمت مشاركة مقاطع فيديو وصور للحوادث المزعومة، إن "الهدف هو إلغاء بطاقات الاقتراع."