ماهو تكتيك النقر المزدوج الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا؟

بقلم: يورونيوز

قتل 14 أوكرانيا وأصيب 46 على الأقل بعد استهداف صاروخي روسي على مباني سكنية في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا الجمعة.

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وقال مسؤولون أوكرانيون إن الصاروخ الروسي الثاني استهدف طاقم المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الهجوم الصاروخي الجمعة.

يُعرف تكتيك إطلاق صاروخ ثانٍ على نفس الموقع عسكريا، بالنقر المزدوج ويهدف إصابة طواقم الإنقاذ.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية في أوديسا إن حريقا قد اندلع بعد ضرب الصواريخ الروسية مما أدى إلى تضرر حوالى 10 منازل وبعض معدات خدمات الطوارئ.

منذ الصيف الماضي، كثفت روسيا هجماتها على أوديسا، وهي مدينة ساحلية جنوبية يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة.

واستهدفت الهجمات الروسية البنية التحتية للموانئ، بهدف تعطيل تصدير البضائع بعد أن تمكنت أوكرانيا من استعادة الملاحة البحرية بسلسلة من العمليات الناجحة في البحر الأسود.

في الجانب الآخر تسبب هجوم أوكراني على بيلغورود في روسيا بمقتل شخص على الأقل وجرح آخرين، كما أدى إلى حدوث أضرار بعشرات المباني السكنية