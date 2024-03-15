عطل تقني في سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" يشل خدماتها حول العالم

بقلم: يورونيوز

شهدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" عطلاً، الجمعة أسفر عن توقف عمليات الطلب والبيع لعدة ساعات في كافة أنحاء العالم وخاصة في قارة آسيا.

اعلان

وأكدت الشركة وجود "عطل تقني يتم العمل على إصلاحه" كما اعتذرت عن الإزعاج. وقالت شركة البرغر العملاقة ومقرها شيكاغو إن المشكلات لا تتعلق بالأمن السيبراني.

وقال موظف عامل في متجر ماكدونالدز في بانكوك لوكالة أسوشييتد برس أن النظام كان معطلاً لمدة ساعة تقريبًا. وأضاف أنه لم يتمكن من قبول الدفع عبر الإنترنت أو ببطاقة الائتمان واعتمد فقط على المدفوعات النقدية.

كما أبلغ موقع داون ديتكتر عن مشاكل في تطبيق ماكدونالدز في الساعات القليلة الماضية.

فقدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز حوالي 7 مليارات دولار، الأربعاء بعد إعلان مديرها المالي بساعات عن تداعيات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي على المبيعات خلال هذا العام.

وانتشرت الدعوات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.