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عاجل. الولايات المتحدة وحلفاؤها يحذرون إيران بفرض عقوبات إذا عقدت صفقة صواريخ باليستية مع روسيا

في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي للجيش الإيراني في 19 يناير 2024، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب البلاد
في هذه الصورة التي نشرها الموقع الرسمي للجيش الإيراني في 19 يناير 2024، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية في جنوب البلاد Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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في ظل اشتداد الحرب على الجبهة الأوكرانية، حذّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران من مغبة إمداد روسيا بالصواريخ البالستية، مهددين بفرض عقوبات جديدة على طهران.

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وأعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقها المتزايد من سعي روسيا للحصول على صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران، وذلك لتجديد إمداداتها التي تتضاءل في حربها ضد أوكرانيا.

ولم تؤكد الولايات المتحدة بعد، أنه تم نقل الصواريخ من إيران إلى روسيا، لكن تعليقات المسؤولين الإيرانيين تشير إلى أن الاتفاق وشيك.

وتدرس دول مجموعة السبعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل منع شركة الخطوط الجوية الإيرانية من السفر إلى أوروبا.

ورفض المسؤول، الذي لم يكن مخولاً بالتعليق، وأصر على عدم الكشف عن هويته، الإفصاح عن العقوبات الأخرى التي تفكر فيها الولايات المتحدة، ووصف الإجراء المحتمل بأنه "إجراءات مهمة".

وتعتمد روسيا مؤخرا بشكل كبير على إيران وكوريا الشمالية للحصول على الأسلحة التي تحتاجها لخوض حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك مئات الطائرات بدون طيار، ومعدات إنتاجها، ومواد لبناء مصنع لإنتاجها شرق موسكو.

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