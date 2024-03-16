بايدن وهاريس: استراتيجية لجذب الشباب من خلال تحديث قوانين المخدرات

بقلم: يورونيوز

دعت كامالا هاريس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل إلى الإسراع في عملية إعادة تصنيف القنب كمادة أقل ضرراً مقارنة بالمخدرات الأخرى مثل الهيروين.

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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، الجمعة، إنه "لا ينبغي أن يدخل أحد إلى السجن بتهمة تدخين الحشيش".

وتناولت هذا الموضوع خلال اجتماع لمناقشة الأمر بحضور مغني الراب فات جو وآخرين حصلوا على عفو بعد إدانتهم بتدخين الماريجوانا.

وأضافت هاريس أن عدداً كبيراً من الأشخاص أرسلوا إلى السجون بسبب حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا.

ويسعى الرئيس جو بايدن لجذب الناخبين الشباب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تستمر لأربع سنوات، حيث يعبر الشباب عن استيائهم من تباطؤ الإصلاحات السياسية التي يقوم بها.

ودعت هاريس وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل إلى الإسراع في عملية إعادة تصنيف القنب كمادة أقل ضرراً مقارنة بالمخدرات الأخرى مثل الهيروين.

وقالت هاريس: “تعتبر الماريجوانا خطيرة مثل الهيروين وأكثر خطورة من الفنتانيل، وهذا أمر سخيف وغير منطقي".

وأوصت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية العام الماضي بإعادة تصنيف الحشيش من الجدول الأول إلى عقار من الجدول الثالث مع احتمال طفيف بأن يتسبب في الإدمان.

والقرار الآن في يد إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة العدل.

وتشرع حوالي 40 ولاية أمريكية استخدام الماريجوانا بطريقة معينة. ومع ذلك، لا تزال غير قانونية تماماً في بعض الولايات، وعلى المستوى الفيدرالي.

ويقبع واحد من كل 5 سجناء في الولايات المتحدة، البالغ عددهم 1.9 مليون شخص، في السجن بسبب تهم مرتبطة بالمخدرات.

ويتعرض الأشخاص من العرق الأسود واللاتينيين لحالات الاعتقال بشكل أكبر من غيرهم.

ويتمتع تعديل قانون المخدرات بتأييد واسع من قبل الناخبين الشباب.