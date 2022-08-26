دراسة: استهلاك الماريجوانا آخذ في الارتفاع لدى الشباب الأمريكيين

سجل استخدام الماريجوانا بين الشباب الأمريكيين مستويات قياسية في العام الماضي، كما أن استخدام المواد المسببة للهلوسة آخذ في الارتفاع، على ما أظهرت دراسة حديثة.

وقال 43 في المائة من بين خمسة آلاف شاب تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً شملهم الاستطلاع، إنهم استخدموا الماريجوانا في العام الماضي، مقارنة بـ 34 في المائة في عام 2016 و29 في المائة في عام 2011، وفق دراسة "مراقبة المستقبل" حديثة نشرت نتائجها جامعة ميشيغن.

وقال 29 في المائة من المستطلعين إنهم استخدموا الماريجوانا في الشهر المنصرم في عام 2021، مقارنة بـ 21 في المائة في عام 2016 و17 في المائة في عام 2011.

وتضاعف الاستهلاك اليومي تقريباً خلال عشر سنوات، إذ ارتفع من 6 في المائة في عام 2011 إلى 11 في المائة في عام 2021.

وبحسب معدي الدراسة الممولة من المعاهد الأمريكية للصحة، فإن مستويات تعاطي الماريجوانا في عام 2021 هي "الأعلى منذ بدء تسجيل هذه الاتجاهات في عام 1988".

وبالنسبة إلى المواد المسببة للهلوسة، أفاد 8 في المائة من الشباب بأنهم تناولوا "ال اس دي" و"ام ام دي ايه" (المكون النشط في الإكستاسي) والميسكالين وصبار البيوت والفينول الخماسي الكلور في عام 2021، مقارنة بـ 5 في المائة في عام 2016 و3 في المائة في عام 2011.

وقال ما يقرب من 82 في المائة من المستجيبين إنهم شربوا الكحول في الاثني عشر شهراً الماضية، وهو انخفاض طفيف مقارنة بعام 2016 (83.5 في المائة) و 2011 (83.8 في المائة).

لم توضح الدراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أرقام الاستهلاك، لكن القنب الترفيهي أصبح الآن قانونياً في ما يقرب من 20 ولاية في جميع أنحاء البلاد.