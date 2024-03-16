شاهد: مغاربة يرتوون بالتراث الموسيقي في ظل جفاف وديان الواحات

بقلم: يورونيوز

تعاني مناطق متعددة في جنوب المغرب من انتشار التصحر جرّاء الاحتباس الحراري خلال السنوات القليلة الماضية.

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وتواجه الواحات في منطقة أمحاميد الغزلان بالقرب من مدينة مراكش تهديداً كبيراً وذلك بسبب شح مياه وادي درعة الذي اعتمدت عليه القرى المحيطة.

وأدى النقص الحاد في الأمطار عبر السنوات الماضية إلى خلق حالة التصحر الدائم بالمنطقة والذي يعصف بالزراعة بالمنطقة.

وعلى الرغم من الخاطر البيئية الجمة، لا يزال المشهد الموسيقي النابض بالحياة أحد الأسباب القليلة التي تمنع الشباب من مغادرة الواحة.

وافتتح حليم السباعي مدرسة للموسيقى حيث يتعلم الموسيقيون الشباب العزف على ما يسمى بـ "البلوز الصحراوي"، وهو نوع موسيقي أعطى المنطقة شهرة عالمية.

ويقول السباعي: "هناك العديد من الأشخاص الموهوبين الذين يحتاجون إلى التدريب المستمر. عليهم أن يتعلموا كيفية إعداد الأدوات والتفاعل مع الجمهور وكيفية إصلاح المعدات".

يتم تنظيم مهرجانات موسيقية دولية سنويا بالمنطقة حتى يتمكن الفنانون والزوار من الخارج من التعرف على ثقافة الواحات والموسيقى المرتبطة بها.