EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مغاربة يرتوون بالتراث الموسيقي في ظل جفاف وديان الواحات

موسيقى التراث
موسيقى التراث Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تعاني مناطق متعددة في جنوب المغرب من انتشار التصحر جرّاء الاحتباس الحراري خلال السنوات القليلة الماضية.

اعلان

وتواجه الواحات في منطقة أمحاميد الغزلان بالقرب من مدينة مراكش تهديداً كبيراً وذلك بسبب شح مياه وادي درعة الذي اعتمدت عليه القرى المحيطة.

وأدى النقص الحاد في الأمطار عبر السنوات الماضية إلى خلق حالة التصحر الدائم بالمنطقة والذي يعصف بالزراعة بالمنطقة.

وعلى الرغم من الخاطر البيئية الجمة، لا يزال المشهد الموسيقي النابض بالحياة أحد الأسباب القليلة التي تمنع الشباب من مغادرة الواحة. 

وافتتح حليم السباعي مدرسة للموسيقى حيث يتعلم الموسيقيون الشباب العزف على ما يسمى بـ "البلوز الصحراوي"، وهو نوع موسيقي أعطى المنطقة شهرة عالمية. 

ويقول السباعي: "هناك العديد من الأشخاص الموهوبين الذين يحتاجون إلى التدريب المستمر. عليهم أن يتعلموا كيفية إعداد الأدوات والتفاعل مع الجمهور وكيفية إصلاح المعدات".

يتم تنظيم مهرجانات موسيقية دولية سنويا بالمنطقة حتى يتمكن الفنانون والزوار من الخارج من التعرف على ثقافة الواحات والموسيقى المرتبطة بها. 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: قتيلان في قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية

شاهد: المئات يحتفلون باليوم العالمي للنوم بقيلولة جماعية في مكسيكو سيتي

اليونيسف: تضاعف سوء التغذية الحاد خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة

البيئة التصحر موسيقى المغرب