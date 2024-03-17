" سمعة إسرائيل في خطر".. بيلوسي تشيد بتصريحات شومر وتنتقد نتنياهو

بقلم: يورونيوز

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، على أهمية الاستماع إلى تصريحات السيناتور الأمريكي تشاك شومر، لأن "سُمعة إسرائيل في خطر بسبب ما يحدث في غزة".

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأحد، إن تصريحات شومر “غير لائقة على الإطلاق” ورفض الالتزام بإجراء انتخابات جديدة.

وردت بيلوسي قائلة في لقاء مع الشبكة نفسها إن "ما سمعناه للتو من نتنياهو هو مدى صدق تشاك شومر في تصريحه. وشومر يحب إسرائيل. وحقيقة أنه ألقى خطابا كهذا يعني أنه ينبغي الإصغاء له بأن سُمعة إسرائيل في خطر بسبب ما يحدث في غزة. وينبغي هزم حماس. لكن ماذا بعد ذلك؟ إننا نريد حل الدولتين، ونتنياهو ضد هذا. ما هو حلّه؟ السيطرة على غزة؟".

وقال نتنياهو إنه "ليس لائقا أن يحاول شومر تغيير القيادة المنتخبة في دولة ديمقراطية أخرى، ونحن لسنا جمهورية موز".

واستغربت بيلوسي ادعاءات نتنياهو واعتباره أن كلام شومر هو بمثابة تدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية، خاصة وأنه هو نفسه تدخل بشكل فظ في الانتخابات في الولايات المتحدة، ودعم الرئيس السابق، دونالد ترامب"، وفق تعبيرها.

وأكد نتنياهو الأحد، في كلمته التي جاءت في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس، أن الضغوط الدولية لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل تهدف إلى "وقف الحرب وتعطيل البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل".

وأشار إلى زيادة الضغوطات الدولية على البلاد، حيث يسعى بعض الأطراف في المجتمع الدولي إلى وقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها.

وأضاف "أنهم يفعلون ذلك من خلال محاولتهم إجراء انتخابات الآن وسط الحرب".

وقال شومر الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن طويل وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، في كلمة ألقاها أمام المجلس إن حكومة نتنياهو"لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل" بعد ستة أشهر من الحرب على قطاع غزة.