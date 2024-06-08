"لو كنت على رأس المجلس لما قبلت".. نانسي بيلوسي مستاءة من دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

بقلم: يورونيوز

أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، أنه من "المحزن جدا" أن تتم دعوة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

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وقالت النائبة عن ولاية كاليفورنيا في حديث مع شبكة "سي إن إن" الجمعة، إنها لا تعتقد أن نتنياهو يجب أن يلقي هذه الكلمة أمام الكونغرس.

وأشارت إلى أن دعوة نتنياهو كانت "خاطئة" ولم تكن لتدعوه على الإطلاق لو كانت لا تزال ترأس المجلس.

واستذكرت بيلوسي في حديثها دعوة رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق جون بوينر لنتنياهو في العام 2015 لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، قائلة "بصراحة، لم أوافق على دعوته في المرة الأخيرة، لكن رئيس مجلس النواب دعاه بمفرده دون التشاور مع بقية القادة".

وأضافت: "لقد جاء وانتقد الرئيس أوباما (الرئيس السابق باراك أوباما) على العمل الرائع الذي قام به فيما يتعلق بالاتفاق النووي بشأن إيران ومنعها من تطوير سلاح نووي".

وأضافت: "هذه الدعوة غير مناسبة على الإطلاق. أشعر بحزن شديد بسبب قرار دعوته. ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ، هل سيبقى رئيسا للوزراء حتى ذلك الحين؟"

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، في 24 يوليو/تموز، بحسب ما أعلن زعماء من الحزب الجمهوري، الخميس.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخميس، في بيان مشترك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتحدث أمام جلسة مشتركة ستعقد في 24 تمّوز/يوليو، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

ولفت البيان إلى أن هذه الزيارة "ترمز إلى العلاقة الدائمة بين واشنطن وتل أبيب، وستوفر لنتنياهو الفرصة لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن ديمقراطيتها ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".