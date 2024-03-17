رئيسة وزراء إستونيا: بوتين يخشى الحرب مع الناتو

بقلم: يورونيوز

تعد كالاس مؤيدة قوية لأوكرانيا، حيث قادت الجهود الرامية إلى زيادة المساعدة العسكرية لكييف و تشديد العقوبات على روسيا.

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قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخشى الحرب مع حلف شمال الأطلسي.

وحذرت كالاس الدولة المجاورة لروسيا، من أنه على الرغم من أن بوتين ماهر في "بث الرعب"، إلا أنه يجب التعامل بجدية مع تهديداته.

وأضافت السيدة كالاس في مقابلة مع الـ"بي بي سي"، أن دول الناتو هي أيضا لا تريد الدخول في حرب مع روسيا أيضًا.

وكانت الدول الأوروبية قد دعت في السابق إلى تعزيز دعمها لأوكرانيا، محذرة من أن الحرب قد تتوسع "بسرعة كبيرة في أوروبا، لذلك لا يمكن ترك أي بلد دون مساس" إذا فاز فلاديمير بوتين.

وكانت موسكو، قد أدرجت مؤخرا رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين.

وتعد كالاس مؤيدة قوية لأوكرانيا، حيث قادت الجهود الرامية إلى زيادة المساعدة العسكرية لكييف و تشديد العقوبات على روسيا.

وقبل شهر تقريبا، قال مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس الروسي يستعد لحرب محتملة مع حلف شمال الأطلسي.

واستنتج معهد دراسة الحرب (ISW) ذلك بعد مراسيم عسكرية جديدة أصدرها بوتين، ونصت بعضها على إعادة إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد ما ينذر بنشوب حرب واسعة النطاق.

ويروج مسؤولون روس بشكل مستمر إلى ضرورة شن ضربات على دول غربية داعمة لأوكرانيا، تدعم كييف بالأسلحة والمال. كما يحذرون بشكل ممنهج من قرب اشتعال حرب عالمية تلوح في الأفق.