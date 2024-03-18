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يهود متطرفون من الحريديم يرفضون إنهاء إعفائهم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي

خلال احتجاج لمستوطنين ضد التجنيد العسكري الإسرائيلي في القدس
خلال احتجاج لمستوطنين ضد التجنيد العسكري الإسرائيلي في القدس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تظاهرت مجموعة من اليهود المتشديدين أو "الحريديم" الإثنين في مدينة القدس احتجاجا على مشروع قانون ينهي إعفاءتهم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

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تعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للرجال والنساء اليهود في إسرائيل، لكن الأحزاب المتطرفة القوية سياسيا حصلت على إعفاءات بذريعة الدراسة بدوام كامل في المعاهد الدينية.

وقد أثارت هذه الإعفاءات غضباً واستياءً واسع النطاق لدى الأغلبية العلمانية، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخراً عن إمكانية تمديد الخدمة الإلزامية، وزيادة فترة الخدمة الاحتياطية.

وتأمل الأحزاب المتشددة، وهي شريك رئيسي في الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مواصلة نظام الإعفاءات.

ويقول المعارضون إن الإعفاءات من الخدمة العسكرية غير عادلة ويجب أن تنتهي.

المصادر الإضافية • أ ب

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