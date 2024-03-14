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مخاوف من اقتحام رفح.. هل من شروط أمريكية لإسرائيل؟

الدمار في مدينة رفح
الدمار في مدينة رفح Copyright Hatem Ali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "بوليتيكو"، أن "إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم إسرائيل في ملاحقة أهداف ذات قيمة عالية لحماس في رفح، طالما أن إسرائيل تتجنب غزوًا واسع النطاق".

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ولا تزال إدارة بايدن ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في رفح، حيث يعلم المسؤولون الأمريكيون جيدًا أن "إسرائيل تريد القضاء على كتائب حماس الأربع في مدينة غزة الجنوبية على الحدود المصرية".

"الخط الأحمر" الذي رسمه الرئيس جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع هو أنه "لا ينبغي لإسرائيل من الآن فصاعدا مواصلة حملتها دون وجود خطط موثوقة لحماية المدنيين"، وفق المسؤولين الأمريكيين.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين إن كبار مسؤولي الإدارة أشاروا لإسرائيل، في محادثات خاصة، إلى أنهم قد يدعمون خطة أقرب إلى عمليات مكافحة الإرهاب منها إلى حرب شاملة.

وأشار مسؤولو الإدارة إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من الخسائر في صفوف المدنيين، ويقضي على صفوف حماس، ويتجنب المشاهد التي أدت إلى توتر الرأي العام بشأن الحملة الإسرائيلية وتعامل بايدن مع الحرب.

من جهته، كشف مسؤول إسرائيلي للصحيفة بأن "ليس هناك شك في أن القوات الإسرائيلية ستشن في مرحلة ما عملية من نوع ما".

وقال الشخص: "في نهاية المطاف، لا يمكننا كسب هذه الحرب دون هزيمة كتائب حماس في رفح".

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