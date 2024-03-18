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شاهد: الإيرانيون يستعدون لاستقبال رأس السنة الفارسية وعيد "النوروز"

قبل أسابيع من عيد النوروز، يبدأ الإيرانيون في شراء الحلويات والفواكه المجففة والمواد اللازمة لمائدتهم التقليدية للعام الجديد.
قبل أسابيع من عيد النوروز، يبدأ الإيرانيون في شراء الحلويات والفواكه المجففة والمواد اللازمة لمائدتهم التقليدية للعام الجديد. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تغصّ الشوارع والأسواق والمتاجر الإيرانية بالمتسوقين قبل حلول رأس السنة الفارسية الجديدة وعيد "النوروز" الذي سيبدأ الأربعاء، وهو أول أيام فصل الربيع أيضاً.

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قبل أسابيع من عيد "النوروز"، يبدأ الإيرانيون في شراء الحلويات والفواكه المجففة والمواد اللازمة لمائدتهم التقليدية للعام الجديد.

ومن أشهر احتفالات النوروز الإيرانية هو إعداد مائدة السينات السبع (هفت سين)، قبل بضع ساعات من حلول العام الجديد، حيث يتم وضع المواد الغذائية التي تبدأ بـ حرف"السين" مثل التفاح والعملات الذهبية والثوم والبراعم الخضراء كالعدس والقمح والشعير.

وتعتبر الأسماك الذهبية  أيضاًَ رمزاً رئيسياً لعيد "النوروز" ويمكن العثور عليها في كل منزل إيراني تقريباً خلال العطلات.

عادة، تُغلق  المدارس والمكاتب لمدة 4 أيام ويقوم العديد من الأشخاص برحلات للاسترخاء والاستمتاع.

ويُحتفل بهذه المناسبة أيضاً في أفغانستان وطاجيكستان المجاورتين والأكراد في العراق وسوريا وتركيا أيضاَ.

المصادر الإضافية • أ ب

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