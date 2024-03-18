EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مصريون يطالبون بإدخال مواد الإغاثة بأنفسهم إلى قطاع غزة

مظاهرات داعمة لغزة
مظاهرات داعمة لغزة Copyright Etienne Laurent/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نظم عشرات المصريين اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة دعماً لغزة، وطالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع ومرافقة شاحنات الإغاثة.

اعلان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الشخصيات العامة، ينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومنى مينا، أمين عام نقابة الأطباء السابق.

ورفع المحتجون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات من بينها: "ابعتونا نموت معاهم.. إنتم عايزنا ننساهم". وطالوا بدخول غزة على مسؤوليتهم مصطحبين مواد الإغاثة.

وتتصاعد حدة المجاعة في غزة بشكل متسارع، خاصة في المناطق الشمالية، ما أسفر عن مقتل 27 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، جراء الجفاف ونقص حاد في التغذية.

وتوقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تفشي المجاعة في شمال قطاع غزة "في أي وقت" بين الآن ومايو/أيار، "وسط غياب أي تدخل عاجل لمنع تلك الكارثة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب الحرب.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثياً من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الإيرانيون يستعدون لاستقبال رأس السنة الفارسية وعيد "النوروز"

بريطاني يهاجم شخصين بالقوس والنشاب والشرطة تعتقله

شاهد: عملية إنقاذ ليلية لـ75 مهاجراً انقلب قاربهم في البحر الأبيض المتوسط

مجاعة مظاهرات في مصر قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني