مصريون يطالبون بإدخال مواد الإغاثة بأنفسهم إلى قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نظم عشرات المصريين اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة دعماً لغزة، وطالبوا بالسماح لهم بدخول القطاع ومرافقة شاحنات الإغاثة.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الشخصيات العامة، ينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومنى مينا، أمين عام نقابة الأطباء السابق.

ورفع المحتجون العلم الفلسطيني ورددوا شعارات من بينها: "ابعتونا نموت معاهم.. إنتم عايزنا ننساهم". وطالوا بدخول غزة على مسؤوليتهم مصطحبين مواد الإغاثة.

وتتصاعد حدة المجاعة في غزة بشكل متسارع، خاصة في المناطق الشمالية، ما أسفر عن مقتل 27 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال ومسنون، جراء الجفاف ونقص حاد في التغذية.

وتوقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تفشي المجاعة في شمال قطاع غزة "في أي وقت" بين الآن ومايو/أيار، "وسط غياب أي تدخل عاجل لمنع تلك الكارثة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب الحرب.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثياً من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.