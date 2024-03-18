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البرازيل تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يتحدث خلال قمة مجموعة العشرين
وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا يتحدث خلال قمة مجموعة العشرين Copyright Silvia Izquierdo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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جدد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي دعوة بلاه إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "لقد كررت دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في أسرع وقت ممكن".

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 اعتبر وزير الخارجية الأردني أن قتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني لا يعدّ دفاعاً عن النفس. وأضاف: "بعد أكثر من خمسة أشهر على هذا العدوان، نرفض أي محاولة لتبريره. إنّ قتل الأبرياء لا يعدّ ضمن خطة الدفاع عن النفس".

أما وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة فقالت إن "المجاعة وشيكة" في شمال غزة، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 200 ألف شخص يعانون من جوع كارثي. وقال برنامج الأغذية العالمي إن المزيد من التصعيد في الحرب قد يدفع ما يقرب من نصف سكان غزة إلى حافة المجاعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، إنّ ما لا يقل عن 31,726 فلسطينياً قتلوا في الحرب، من بينهم 81 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

المصادر الإضافية • أ ب

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