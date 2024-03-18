بريطاني يهاجم شخصين بالقوس والنشاب والشرطة تعتقله

بقلم: يورونيوز

أفادت شرطة لندن، اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في محاولته القتل بعد إصابة شخصين بأسهم في هجومين منفصلين في العاصمة.

اعلان

بدأت عملية المطاردة بعد إصابة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا في رأسها في منطقة سكنية في شورديتش، شرق لندن، في 4 مارس/آذار. وفي حادث منفصل وقع في 14 مارس/آذار، أصيب رجلا يبلغ من العمر 20 عامًا في رقبته بنفس السلاح وفي نفس المنطقة. وأكّدت الشرطة أن إصاباتهما لا تهدد حياتهما.

وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 47 عامًا اعتقل في وقت متأخر من يوم الأحد في شورديتش، وأن الضباط الذين قاموا بتفتيش منزله عثروا على قوس ونشاب وسكاكين وأسلحة أخرى.

وقال كبير مفتشي المباحث جيمس كونواي إن الاعتقال كان "تطورًا مهمًا"، لكنه أضاف أن التحقيق معقد ومستمر، والمشتبه به محتجز في مركز شرطة شرق لندن.

تدرس الحكومة البريطانية تشديد القوانين المتعلقة باقتناء الأقواس، حتى يتم تقييدها مثل الأسلحة النارية.

حاليًا، يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا شراء القوس والنشاب بشكل قانوني، لكن حمله في الأماكن العامة دون عذر معقول يمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.