بوتين: قريباً سيسافر القطار عبر دونباس إلى شبه جزيرة القرم

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، إن القطارات ستربط قريبا المدن الروسية بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

اعلان

وخاطب الرئيس الروسي الحشود خلال حفل موسيقي في الساحة الحمراء بقلب موسكو، بمناسبة الذكرى العاشرة لضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقال: "هذا الصباح فقط، تم إبلاغي أن خط السكك الحديدية من روستوف إلى دونيتسك إلى ماريوبول وبيرديانسك قد تم ترميمه. سنواصل هذا العمل. وقريباً ستعبر القطارات مباشرة إلى سيفاستوبول. وسيكون هذا طريقاً بديلاً آخر لجسر القرم."

وظهر منافسو بوتين الثلاثة على منصب الرئاسة، على المسرح بجانبه ودعموه علناً بعد حملات لم ينتقده فيها أي منهم.

وكما كان متوقعا، فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة بحصوله على أكثر من 87% من أصوات الناخبين.

وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس 2014 بعد استفتاء نددت به كييف والغرب.

وأعقب هذا الضم نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأسفر هذا النزاع الذي لا يزال مستمرا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.