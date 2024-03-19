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مباشر. حرب غزة في يومها ال165: شمال القطاع بين مخالب الجوع ونتنياهو ماض في تهديداته بشأن الهجوم على رفح

عائلة فلسطينية تقتسم وجبة طعام وسط ركام بيتهما الذي دمره القصف الإسرائيلي
عائلة فلسطينية تقتسم وجبة طعام وسط ركام بيتهما الذي دمره القصف الإسرائيلي Copyright ASSOCIATED PRESS
بقلم:  يورونيوز
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يبدو أن تل أبيب غير آبهة بالتحذيرات والمناشدات الدولية من مغبة الإقدام على شن عملية برية ضد رفح مع مع كل ما تحمله من تداعيات كارثية على من كُتبت لهم النجاة أو كادوا.

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تدخل الحرب الدامية غزة يومها ال165 ولا يوجد ما يشي بأي أمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار رغم جهود الوساطة الإقليمية و الدولية. ورغم شبح المجاعة الذي بات ينهش أجساد الصغار في القطاع المنهك والمدمر. 

وفيما يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في تنفيذ الهجوم البري على رفح، شنّ طيران الدولة العبرية الليلة غارات على مناطق متفرقة من تلك المنطقة، قتلت 14 فلسطينيا على الأقل. وبهذا يبدو أن تل أبيب غير آبهة بالتحذيرات والمناشدات الدولية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة مع مع كل ما تحمله من تداعيات كارثية على من كُتبت لهم النجاة أو كادوا.

إليكم الآن آخر التطورات..

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