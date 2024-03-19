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انهيار صخرة داخل أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا يحاصر 13 عاملا في المكان والسلطات تفقد الاتصال معهم

فرق الإنقاذ أمام مدخل منجم للذهب في منطقة آمور شرق سبيريا
فرق الإنقاذ أمام مدخل منجم للذهب في منطقة آمور شرق سبيريا Copyright AP/Investigative Committee of Russia
بقلم:  يورونيوز
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سارعت فرق الإنقاذ إلى المكان في محاولة لإعادة الاتصال بالعمال العالقين داخل المنجم الذي يعتبر أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا، كما تم فتح تحقيق جنائي على خلفية انتهاك قواعد السلامة.

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شهدت منطقة آمور في أقصى الشرق الروسي حادثا في منجم للذهب كان بداخله 13 عاملا على عمق 125 مترا تحت الأرض بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وعن ظروف ما جرى، فقد انهارت كتل صخرية ليلا ما تسبب في محاصرة الموجودين التابعين لشركة مقاولات تعمل في مجال التعدين.

وإثر الحادثة، قد فرضت السلطات حالة الطوارئ في منطقة آمور كما سارع فريق إنقاذ إلى المكان في محاولة لإعادة الاتصال بالعمال العالقين داخل المنجم الذي يعتبر أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا، كما تم فتح تحقيق جنائي على خلفية انتهاك قواعد السلامة.

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