الإفراج عن داني ألفيس مقابل كفالة مالية بقيمة مليون يورو

بقلم: يورونيوز

قررت محكمة إسبانية الإفراج بشكل مؤقت عن نجم كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من السجن مقابل دفع كفالة بقيمة مليون يورو (1.1 مليون دولار).

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وأعلنت المحكمة، الأربعاء، أنها ستصادر جوازي سفر النجم السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي بانتظار استئناف حكم إدانته باغتصاب امرأة في برشلونة.

وحكم على ألفيس بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب امرأة في ملهى ليلي عام 2022. ونفى ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام.

وهو يقبع خلف القضبان منذ اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2023. وقد رُفضت طلباته السابقة بالإفراج عنه بكفالة لأن المحكمة اعتبرته خطراً.

ولا تقوم البرازيل بتسليم مواطنيها عندما يحكم عليهم في بلدان أخرى.

ومنع الفيس من مغادرة البلاد، ولا يُسمح له بالاقتراب من الضحية على مسافة 1000 متر أو محاولة التواصل معها. وأكدت المحكمة إلزامه بالمثول أمامها أسبوعيا.

وجاء القرار بعد يوم من الجلسة التي شارك فيها ألفيس عبر الفيديو من السجن، وتأكيده أنه لا ينوي الفرار من البلاد، وفقا لمحاميته إينيس غوارديولا.

ويسعى المدعون العامون إلى إصدار حكم بالسجن لمدة تسع سنوات على ألفيس في حالة إدانته.

وبموجب قانون الموافقة الجنسية الإسباني لعام 2022، تشمل جريمة الاعتداء الجنسي مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من الإساءة عبر الإنترنت وحتى الاغتصاب، ولكل منها عقوبات مختلفة. ويمكن أن تصل عقوبة جريمة الاغتصاب إلى السجن لمدة أقصاها 15 عامًا.