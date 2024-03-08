اتهام أربعة لاعبين بفريق "فيليز سارسفيلد" الأرجنتيني باغتصاب امرأة جماعياً

بقلم: يورونيوز

أطلق المدعون في الأرجنتين تحقيقاً رسمياً بشأن اتهام سيدة لأربعة لاعبين بنادي فيليز سارسفيلد لكرة القدم باغتصابها جماعياً الأسبوع الماضي.

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وقال النادي الذي ينافس بدوري الدرجة الممتازة الأرجنتيني إنه أوقف حارس مرماه سيباستيان سوسا والمدافع برايان كوفرى ولاعب الوسط خوسيه إغناسيو فلورينتين والمهاجم أبييل أسوريو فور بدء التحقيق.

وقدمت السيدة شكواها للنيابة بمدينة توكومان على بعد 1200 كيلومتر من العاصمة بوينس آيرس حيث واجه فيليز نادي أتليتكو توكومان بمنافسات الدوري يوم السبت الماضي.

وطبقاً لتقارير إعلامية محلية، قالت السيدة إنها وافقت على الانضمام إلى أحد اللاعبين بغرفة فندقية قبل أن تفاجأ بوجود ثلاثة لاعبين آخرين بالحجرة.

وأضافت السيدة بأنها تناولت العديد من المشروبات الكحولية وغلبها النوم على أحد الأسرّة قبل أن يتم اغتصابها بواسطة اللاعبين، بحسب وصفها.

ولم يعلق أي من اللاعبين الأربعة أو ممثليهم على ادعاءاتها حتى الآن.