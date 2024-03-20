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تكريما لأرواح الصغار في غزة.. الآلاف من أحذية الأطفال تغطي إحدى ساحات مدينة أوتريخت الهولندية

الآلاف من أحذية الأطفال في إحدى ساحات مدينة أوتريخت بهولندا، تذكيراً بالأطفال الذين قتلوا في غزة
الآلاف من أحذية الأطفال في إحدى ساحات مدينة أوتريخت بهولندا، تذكيراً بالأطفال الذين قتلوا في غزة Copyright ZZEYE
بقلم:  يورونيوز
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ملأت الآلاف من أحذية الأطفال ساحة بمدينة أوتريخت في هولندا، الأحد 19 مارس/آذار، تذكيراً بالعدد الهائل من الأطفال الأبرياء الذين قتلوا في غزة.

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وقام  منظمو الحدث بقراءة أسماء الصغار الذين قتلوا في القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلال عملية صفّ الأحذية التي غطت ساحة فريدنبورغ.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الأحد، إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أن العديد منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء".

وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة ضمن "حملة تجويع" أوسع نطاقاً. 

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى شمال غزة. 

وذكر تقرير جديد تدعمه الأمم المتحدة ونشرته منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC)، الاثنين، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي والمجاعة متوقعة ووشيكة في المحافظات الشمالية وهناك خطر المجاعة في بقية أنحاء قطاع غزة."

المصادر الإضافية • أ ب

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