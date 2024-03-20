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شاهد.. طوابير الجوعى في شمال غزة حيث شحّ الطعام وانقطع

أطفال يتدافعون نحو نقطة توزيع وجبة طعام ساخنة في جباليا شمال غزة
أطفال يتدافعون نحو نقطة توزيع وجبة طعام ساخنة في جباليا شمال غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تدافع الكثيرون نحو نافذة صغيرة للحصول على نزر يسير من الطعام الذي يكاد ينعدم في شمال غزة نظرا للحصار المطبق على القطاع وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح الخاضع للسيادة المصرية والذي هو المعبر الوحيد بين غزة والجارة مصر

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تجمع العشرات من الفلسطينيين الثلاثاء أمام بوابة مدرسة للأونروا في غزة أملا في الوصول على وجبة طعام ساخنة وقد اصطف بعضهم لساعات حتى يظفروا بما يسدّ رمقهم.

ووسط حالة من الفوضى في التنظيم لعدم وجود مشرفين على عملية توزيع الوجبات، تدافع الكثيرون نحو نافذة صغيرة للحصول على نزر يسير من الطعام الذي يكاد ينعدم في شمال غزة نظرا للحصار المطبق على القطاع وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح الخاضع للسيادة المصرية والذي هو المعبر الوحيد بين غزة والجارة مصر. 

ولم يكن الجميع محظوظا في الحصول على ما يريد إذ أن الكثير من النازحين الذين أنهكهم الجوع والحرب عاد خالي الوفاض إلى مأواه في جباليا المفتقر لأدنى مقومات الحياة في قطاع مدمر ومحاصر منذ أكثر من 18 عاما. 

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