ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى حوالى 8 آلاف منذ 7 أكتوبر

بقلم: يورونيوز

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء 25 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طفلان ليصل عدد المعتقلين الفلسطينين إلى 7 آلاف و725 شخصاً منذ 7 أكتوبر - تشرين الأول وفقا لوكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

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وقال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن عمليات الاعتقال شملت معظم مدن الضفة الغربية مثل الخليل، والقدس، ومحافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعتدي على المعتقلين بالضرب المبرح إضافة إلى عمليات التدمير في منازل المواطنين".

وفي سياق متصل، قتل 446 فلسطينيا في الضفة الغربية كما أصيب 4 آلاف و700 جريح منذ 7 أكتوبر - تشرين الأول وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 167، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، بينما ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31988 قتيلًا، و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول.