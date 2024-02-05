العفو الدولية: إسرائيل استخدمت القوة المميتة غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل استخدمت القوة المميتة غير المشروعة أسفرت عن مقتل 20 فلسطينيًا بينهم 7 أطفال.

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وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية "موجة عاتية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة المميتة بدون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات والمداهمات والاعتقالات، وحرمت الجرحى من الإسعاف الطبي."

وقالت المنظمة إنها حققت في أربع حالات وقعت ثلاث منها في أكتوبر/تشرين الأول وواحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدة الطبية للأشخاص الذين أُصيبوا بجروح هددت حياتهم، وهاجمت أولئك الذين حاولوا مساعدة الجرحى الفلسطينيين، بمن فيهم المسعفون.

وأضافت المنظمة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية "صعَّدت إسرائيل مداهماتها المميتة في أنحاء الضفة الغربية وتصاعدت التوترات بشكل كبير."

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: "تحت غطاء القصف المتواصل والجرائم الفظيعة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية العنان للقوة المميتة غير المشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات قتل غير مشروع وأظهرت استخفافًا مروعًا بحياة الفلسطينيين."