إنقاذ العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

أنقذت سفينة إندونيسية اليوم الخميس، العشرات من اللاجئين الروهينغا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة غرب آتشي.

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ولم يكن من الواضح عدد اللاجئين الذين كانوا على متن القارب الصغير، عندما انقلب قبالة الساحل الشمالي لإندونيسيا يوم الأربعاء.

وتمكن الصيادون المحليون من إنقاذ ستة أشخاص، قبل أن تصل فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية إلى موقع الحادث حيث تمكنوا من إنقاذ الباقين من المهاجرين، والذين تقدر أعدادهم بين 60 و100 مهاجر.

لاجئون من الروهينجا تم إنقاذهم من قاربهم المنقلب قبالة غرب آتشيه Reza Saifullah/ The AP

وقال أمير الدين، وهو زعيم أحد قبائل في منطقة آتشيه بارات، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أشاروا إلى أن القارب كان يبحر شرقاً عندما بدأ يتسرب إليه الماء ثم دفعته تيارات قوية باتجاه غرب آتشيه.

وتمت إعادة توطين حوالي 740 ألفاً من الروهينغا في بنغلاديش بعد هروبهم من وطنهم بسبب حملات الإبادة التي تشنها ضدهم قوات الجيش الذي أطاح بالحكم عام 2021.

ويحاول الآلاف الفرار من المخيمات المكتظة في بنغلاديش إلى الدول المجاورة، حيث شهدت إندونيسيا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد اللاجئين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما دفعها إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي.