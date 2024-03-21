شاهد: رسمياً.. انتخاب بوتين رئيساً لروسيا لولاية خامسة

بقلم: يورونيوز

أظهرت النتائج النهائية للجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الخميس، فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية خامسة بأغلبية ساحقة من الأصوات.

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وقالت لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس إنه بعد فرز كل الأصوات من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.28% من الأصوات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن أكثر من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق، مضيفةً أن نسبة المشاركة التي بلغت 77.49% تعد أيضًا رقمًا قياسيًا في تاريخ روسيا الحديث.

وقالت بامفيلوفا: "كانت الحملة نظيفة للغاية. ليس لدينا حتى شكوى واحدة للنظر فيها بناءً على نتائج الانتخابات".

فبعد مواجهة منافسين رمزيين فقط، كان من المرجح أن يتمكن بوتين من تمديد حكمه الذي دام ربع قرن تقريباً لستة أعوام أخرى.

وشكر بوتين الروس على دعمهم، قائلاً: "إن ذلك أكثر أهمية من الفوز الرسمي في الانتخابات".

وقال بوتين في خطاب بالفيديو صدر يوم الخميس: "هذا دعم للمسار السياسي والاقتصادي لبلدنا، ونتائجنا الإجمالية، والتي بالطبع، ينبغي أن تكون أكبر، وإنها تجعل روسيا بالفعل أقوى وأكثر استقلالية اليوم".