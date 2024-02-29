EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: حضور مكثف للشرطة بمقبرة في موسكو حيث سيُدفن المعارض الروسي أليكسي نافالني الجمعة

الشرطة الروسية تطوق مدخل المقبرة التي سيوارى فيها جثمان المعارض ألكسي نافالني
الشرطة الروسية تطوق مدخل المقبرة التي سيوارى فيها جثمان المعارض ألكسي نافالني Copyright AP Photo
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

فضل عدد من المدنيين المتعاطفين مع نافالني المرور بالمنطقة وزيارة المقبرة خوفا من الأعمال الانتقامية، التي ربما قد تنفذها الشرطة غدا تجاه المتعاطفين.

اعلان

شوهد تواجد مكثف للشرطة هذا الخميس حول مقبرة بوريسوفسكويه في موسكو، قبل يوم واحد من تنظيم مراسم جنازة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني.

وفضل عدد من المدنيين المتعاطفين مع نافالني المرور بالمنطقة وزيارة المقبرة خوفا من الأعمال الانتقامية، التي ربما قد تنفذها الشرطة يوم الجمعة تجاه المتعاطفين.

"أعلم أنه يجب علي الحضور، لكني أخشى أن القيام بذلك غدا، لهذا فضلت المجيء اليوم"، يقول الشاب غينادي المقيم في موسكو لوكالة أسوشييتد برس، وهو يقف خارج أسوار المقبرة.

وأوضحت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، أن جنازة أليكسي، الذي توفي في وقت سابق من هذا الشهر في مستعمرة عقابية نائية في القطب الشمالي، ستقام يوم الجمعة في موسكو بعد رفض عدة مواقع استضافة الجنازة.

المواطن فلاديمير قال من جهته: "كنت أتجول هنا للتو وقررت تغيير طريقي والتحقق مما كان يحدث هنا. أرى الكثير من رجال الشرطة حول المقبرة. إنه أمر غريب إلى حد ما، لم أر شيئًا كهذا من قبل، إنه أمر غير معتاد، وكأنهم على حافة الهاوية".

وسبق وأن أكدت يارميش أنّ جنازة نافالني ستقام في كنيسة في منطقة مارينو في جنوب شرق موسكو بعد ظهر الجمعة.

وتوفي نافالني في منتصف فبراير-شباط في واحدة من أقسى السجون الروسية ولم تعلن السلطات الروسية عن أسباب وفاته عن عمر ناهز الـ47 عامًا، لكن العديد من الزعماء الغربيين ألقوا باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تعرّف على مستعمرة أليكسي نافالني الجزائية: "الذئب القطبي" حيث يخيم الظلام والصقيع والتعذيب الوحشي

شاهد: اعتقال العشرات في سانت بطرسبورغ خلال مشاركتهم في تجمعات لتكريم نافالني

بوتين: إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا سيهدد بنشوب نزاع نووي عالمي

فلاديمير بوتين روسيا أليكسي نافالني معارضة جنازات