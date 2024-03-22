بعد إدانته بقضية اغتصاب جماعي.. البرازيلي روبينيو يبدأ عقوبة السجن لتسع سنوات

بقلم: يورونيوز

بدأ روبينيو، النجم السابق للكرة البرازيلية، قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات، الخميس بعد إدانته بقضية اغتصاب جماعية في إيطاليا.

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وغادر روبينيو البالغ 40 عاما مدينة سانتوس الساحلية إلى خارج ساو باولو في سيارة شرطة سوداء.

وقضت المحكمة العليا البرازيلية الأربعاء بسجن روبينيو تنفيذا للحكم الذي أصدره بحقه القضاء الإيطالي عام 2017.

وكانت المحكمة الإيطالية قد حكمت عقوبة السجن 9 سنوات بعد إدانته في قضية إغتصاب جماعية لأمرأة في مدينة ميلانو عام 2013 وعندما كان يلعب لصالح نادي ميلان الإيطالي.

وكان روبينيو واسمه الحقيقي روبسون دي سوزا، أحد 6 رجال أدينوا باغتصاب امرأة من أصول ألبانية في ملهى ليلي.