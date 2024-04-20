أخذت 2500 دولار من رجل مقابل ساعة جنس مع طفلتها البالغة 5 سنوات.. فاغتصبها وقتلها

بقلم: يورونيوز

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن أشرطة الفيديو المقدمة والتي تم العثور عليها جعلت بعض أعضاء هيئة المحلفين يبكون.

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حكم على رجل اختطف واغتصب وقتل فتاة قاصراً في جورجيا بالإعدام لارتكابه 4 جرائم عام 2021

يوم الاثنين الموافق 15 أبريل/نيسان، حكم قاضي محكمة دائرة مقاطعة راسل، ديفيد جونسون، على جيريمي ويليامز بتهمة قتل واغتصاب وإساءة معاملة كاماري هولاند البالغة من العمر خمس سنوات.

في التفاصيل

في 13 ديسمبر 2021، أبلغت والدة هولاند الشرطة في كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، أنها استيقظت عند الساعة 5:50 صباحًا ووجدت أن ابنتها اختفت من سريرها، وأن الباب الأمامي لمنزلهم في كولومبوس كان مفتوحًا بشكل جزئي، وفقًا لما ذكره عمدة مقاطعة راسل، هيث تايلور.

وفي وقت لاحق من هذا اليوم بدأت الشرطة تحرياتها، وعثرت على جثة الفتاة الصغيرة في منزل مهجور في مدينة فينيكس بولاية ألاباما. وكان ويليامز يقيم في هذا المنزل في الماضي.

وبعد البحث والتحري، خلص رجال القانون إلى أن ويليامز المتهم بالبيدوفيليا، اغتصب هولندا ثم خنقها حتى الموت، ودفنها في المنزل المهجور.

وتبين في ما بعد أن والدة كاماري باعت طفلتها مقابل 2500 دولار لجيريمي ويليامز الذي وعد بأنه سيمارس "الجنس الفموي مع الفتاة الصغيرة لمدة ساعة فقط" وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ميرور"، نقلا عن بعض المعلومات التي قدمها في شهادته أمام المحكمة.

وحكم على كريستي سيبل، والدة هولاند، بتهمة الاتجار بالبشر. وجاء في مذكرة الاعتقال أن سيبل اتفقت "مع شخص آخر على أن يدفع لها المال مقابل ممارسة الجنس مع طفلتها القاصر"، وفقًا لصحيفة "أمريكا اليوم" USA Today، وقد اعترفت بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاتجار بالبشر، وتواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن أشرطة الفيديو المقدمة والتي تم العثور عليها، وتؤكد ما حدث للطفلة الصغيرة، جعلت بعض أعضاء هيئة المحلفين يبكون.

وقال والد الفتاة بعد المحاكمة: "لقد تحققت العدالة، وأنا ممتن للغاية".