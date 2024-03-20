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عاجل. محكمة برازيلية تحكم على نجم المنتخب السابق روبينيو بالسجن 9 أعوام بتهمة الاغتصاب

روبينيو
روبينيو Copyright Victor R. Caivano/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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حكمت محكمة برازيلية اليوم الأربعاء على نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم روبينيو بالسجن لمدة تسعة أعوام بتهمة الاغتصاب.

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وأدين روبينيو بتهم اغتصاب فتاة ألبانية بشكل جماعي ضمن ستة أشخاص آخرين في ملهى ليلي في مدينة ميلانو الإيطالية عام 2013.

ولعب نجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق ضمن صفوف نادي أي سي ميلان الإيطالي خلال تلك الفترة.

وتأتي إدانة روبينيو عقب إدانة زميله السابق بمنتخب البرازيل داني ألفيس بتهمة الاغتصاب في مدينة برشلونة الإسبانية.

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