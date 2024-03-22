شاهد: أكثر من 100 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

تجمع حوالي 120 ألف من المصلين في الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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أدى آلاف المصلين المسلمين الصلاة في الحرم المقدس للمسجد الأقصى، المعروف لدى المسلمين بالحرم الشريف وعند اليهود باسم جبل الهيكل.

وقدرت الأوقاف الإسلامية، التي تدير مجمع المسجد، عدد المصلين بحوالي 120 ألف شخص شاركوا في الصلاة صعوداً من 80 ألف يوم الجمعة الماضي.

وقال محمد أبو العز، أحد المصلين من الضفة الغربية: "إننا نعيش رمضانا حزينا ومؤلما لنا وللأمة الإسلامية والعربية".

وأقيمت صلاة الجمعة بينما اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقادة الإسرائيليين في تل أبيب في المحطة الأخيرة في رحلته العاجلة السادسة إلى المنطقة منذ بداية الحرب.

وقال بلينكن إنه سيطرح بدائل للهجوم البري الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة خلال محادثاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار ترعاه الولايات المتحدة يعلن "ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي بيان صدر خلال الليل، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية".