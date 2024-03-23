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شاهد: صاروخ "سايوز" روسي ينطلق حاملاً ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية

لحظة إطلاق الصاروخ سايوز
لحظة إطلاق الصاروخ سايوز Copyright Natalya Berezhnaya/Roscosmos space corporation
بقلم:  يورونيوز
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انطلق اليوم السبت صاروخ روسي من طراز "سايوز" من محطة الفضاء الروسية في كازاخستان حاملاً ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

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وجاء الإطلاق الناجح دون تسجيل أي مشكلات تقنية وذلك بعد يومين من إلغاء عملية إطلاقه باللحظات الأخيرة.

ويحمل الصاروخ رائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون التابعة للإدارة الأمريكية الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، والرائد الروسي أوليغ نوفيتسكي والرائدة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ يوم الخميس، لكن تم إيقافه بواسطة نظام أمان آلي قبل حوالي 20 ثانية من موعد الإطلاق المقرر.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، إن سبب إلغاء الإطلاق هو انخفاض الجهد في مصدر الطاقة.

وأصبحت محطة الفضاء الدولية رمزاً للتعاون الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، وهي الآن واحدة من آخر مجالات التعاون المتبقية بين روسيا والغرب وسط التوترات بشأن العمل الحرب في أوكرانيا. 

وتأمل ناسا وشركاؤها في مواصلة تشغيل المحطة حتى عام 2030.

ويواصل برنامج الفضاء روسيا الاعتماد على الإصدارات المعدلة من الصواريخ ذات التصميم السوفييتي لإطلاق الأقمار الصناعية التجارية، بالإضافة إلى إيصال الطواقم والبضائع إلى المحطة الفضائية.

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