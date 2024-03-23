شاهد: اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مناهضين للحكومة في تل أبيب

بقلم: يورونيوز

اندلعت اشتباكات طفيفة بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب يوم السبت عندما حاولت السلطات تفريق مظاهرة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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وكان المتظاهرون قد أغلقوا طريقاً سريعاً عبر المدينة بنيران في الشارع قبل وصول الشرطة لإبعادهم.

وتكررت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي أماكن أخرى من المدينة، نظم أقارب وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية في غزة مظاهرتهم الأسبوعية للمطالبة بتأمين إطلاق سراحهم.