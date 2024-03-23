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شاهد: رغم أنها "منطقة آمنة"... غارة إسرائيلية على المواصي في غزة

المنزل المدمر على يد القوات الإسرائيلية في المواصي
المنزل المدمر على يد القوات الإسرائيلية في المواصي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أغارت قوة إسرائيلية كبيرة في الساعات الأولى من صباح السبت على منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة.

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وتخلل الهجوم ضربات جوية واقتحام بري مما أسفر عن دمار كبير بالمنطقة القريبة من دير البلح.

ووقع الهجوم على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي المواصي ضمن المناطق الآمنة التي يمكن لسكان القطاع النزوح إليها هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق متعددة بالقطاع منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقال نازح فلسطيني قصفت القوات الإسرائيلية المنزل الذي احتمى به: "قالوا إن المنطقة آمنة، وجلسنا في المنزل، وهنا المنزل كما يظهر أمامك (مدمراً)، الحمد لله".

وقال نازح آخر: "فوجئنا بوجود قذائف كثيفة جداً واجتياح في هذه المنطقة، حيث تعتبر هذه المنطقة آمنة وتم تهجيرنا إليها".

وشهدت الحرب الإسرائيلية على القطاع قصف العديد من المناطق على الرغم من حث الجيش الإسرائيلي السكان على النزوح إليها.

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