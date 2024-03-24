بقلم: يورونيوز

يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به لليوم السابع، بالتزامن مع غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب الثلث الأخير من الشهر السادس.

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وأفادت تقارير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر وفظائع في منطقة مستشفى الشفاء بحق المدنيين والنازحين والمرضى مع عائلاتهم" آخرها ما جاء في شهادات لناجين عن جرائم إعدام ميداني، فضلاً عن حرق عشرات المنازل في محيط المستشفى دون السماح لقاطنيها بالإخلاء.

ميدانياً، استهدفت حملة غارات منازل المدنيين في وسط القطاع، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، قبيل منتصف ليل السبت الأحد. في ظل تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت ليل السبت الأحد منطقة بعلبك، وهو ما دفع حزب الله إلى الرد.

أما على المستوى السياسي، فقد أفاد مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تستضيفها قطر السبت، أن واشنطن قدمت "مقترحا يقرب" وجهات النظر في ما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة تفرج عنها حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.

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