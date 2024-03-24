الشرطة الإسرائيلية تكشف مخطط متظاهرين لاحتلال بيت نتنياهو

بقلم: يورونيوز

نقل موقع "واللا" العبري عن الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، قولها إنها كشفت عن مخطط لتوسيع دائرة الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، يتضمن "احتلال منزل نتنياهو".

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وقالت الشرطة إنها تراقب مجموعات "واتساب" خاصة بالمتظاهرين، وعثرت في المحادثات على خرائط تحتوي على عملية عسكرية فعلية لاحتلال بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما ألقت الشرطة القبض على إثنين من المشتبه بهم، لقيامها بتزويد إطارات مشتعلة خلال المظاهرات.

وفي ظل تصاعد المظاهرات مجددًا ضد نتنياهو واتساعها، ذكر الموقع الإسرائيلي أن لدى الشرطة قناعة تامة بأن الأمر مسألة وقت، قبل أن يحاول المتظاهرون احتلال منزل رئيس الوزراء في قيسارية.

الشرطة الإسرائيلية أوضحت أن هناك خطة لمظاهرات أوسع، كما اعترفت أمام المحكمة بأنها تراقب مجموعات الواتساب الخاصة بالمتظاهرين.

وتشهد شوارع إسرائيل موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن رئيسية مساء السبت، مطالبين بالإصلاح السياسي وإعادة المختطفين، في حين اعتقلت شرطة الاحتلال 12 متظاهرًا بتهمة "إثارة الشغب".

التظاهرات، التي انطلقت أيضًا في قيسارية وحيفا ونس زيونا، شهدت رفع شعارات نارية مثل "أنت القائد، أنت مذنب" و"شكرا سارة"، في إشارة إلى انتقادات موجهة إلى الحكومة وقيادتها. اللواء يائير جولان، الذي تحدث في قيسارية، دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاستقالة، متهمًا إياه بالفساد والإخفاق في القيادة.

هذه المظاهرات تأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مع تصاعد الدعوات للحكومة للاستجابة لمطالب الشعب بشأن عقد صفقة مع حماس.