شاهد: تحت حراسة مشددة.. إسرائيليون يحتفلون بعيد المساخر في الخليل بمشاركة الوزير بن غفير

بقلم: يورونيوز

خرج عدد كبير من الإسرائيليين اليوم الأحد للاحتفال بعيد المساخر اليهودي في شوارع مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير وسط الحشود التي طافت شوارع مدينة الخليل، حيث توجد مستوطنة إسرائيلية في قلب المدينة.

ويأتي عيد المساخر هذا العام بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الهجوم المفاجئ لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات وبلدات إسرائيلية بغلاف غزة والذي أوقع 1200 قتيلاً وأسفر عن احتجاز 250 رهينة يوم 7 أكتوبر – تشرين الماضي.

ويحتفل عيد المساخر بالقصة التوراتية حول كيفية إحباط مؤامرة لإبادة اليهود في بلاد فارس، وبالتالي يتم تبنيه كتأكيد على بقاء اليهود عبر التاريخ.

وتزامنت الحرب في غزة مع ارتفاع وتيرة الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 424 وأصابت أكثر من 4000 فلسطينيًا خلال تلك الغارات بالضفة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كذلك ارتفعت وتيرة أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين بالضفة مما أدى إلى نزوح 1208 فلسطينيين على الأقل.