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مقتل 10 فلسطينيين على الأقل معظمهم من الأطفال والنساء في دير البلح

منزل عائلة فلسطينية مدمر في دير البلح. 2024/03/07
منزل عائلة فلسطينية مدمر في دير البلح. 2024/03/07 Copyright AP Photo/Adel Hana
بقلم:  يورونيوز
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قتل 10 فلسطينين بينهم طفلان وخمس نساء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في دير البلح بقطاع غزة، الأحد.

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ويظهر الفيديو عمليات نقل جثث القتلى إلى مستشفى الأقصى وسط غزة. 

ونزح أكثر من 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والتي تخطط إسرائيل لمهاجمتها بريا.

ويرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الولايات المتحدة تجنب الهجوم البري قائلا إن الهجوم البري ضروري للقضاء على حركة حماس. 

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 32 ألفا وحوالى 75 ألف مصاب منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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