بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي سيطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن زعماء التكتل سيطالبون بوقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم.

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وقال بوريل قبيل عقد القمة، إن "اليوم يذهب المجلس إلى أبعد بكثير مما كان عليه في الأشهر السابقة. سيطالب بوقف مستدام لإطلاق النار، مع التأكيد أيضًا على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، والتعبير عن القلق الشديد إزاء الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة"، معتبرًا ذلك "غير مقبول".

ودعا بوريل خلال مؤتمر صحفي، إسرائيل إلى التأكد من وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يفعل زعماء الاتحاد الأوروبي الأمر نفسه.

ولفت المسؤول الأوروبي، إلى أن السكان في قطاع غزة المنكوب، يعانون من المجاعة. لذا فهو يتطلع أن يرسل التكتل رسالة قوية إلى إسرائيل لوقف حظر إدخال الطعام إلى غزة والاهتمام بالمدنيين، قائلا من "المؤكد أنه لإسرائيل الحق في الدفاع، (ولكن) ليس الانتقام".

وقال بوريل "نشعر بالفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة في أرواح المدنيين والوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة.. ونطالب بهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وتوفير المساعدة الضرورية".

وشدد على أن "هناك خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة، ووصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن أمر ضروري".

وأدان بوريل بشدة عنف المستوطنين المتطرفين، ودعا إلى محاسبة الجناة.